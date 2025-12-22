Омские работодатели задолжали своим сотрудникам 36,2 млн рублей

Прокуратура поделилась информацией о сумме задолженности по заработной плате в Омской области. Двенадцать омских организаций задолжали своим сотрудникам 36,2 млн рублей.
Общая сумма задолженности по заработной плате в Омской области, установленная по результатам проверок по состоянию на 1 декабря текущего года, составила 36,2 млн рублей. Невыплатой зарплаты отметились 12 омских организаций. В целях восстановления прав граждан на своевременную выплату вознаграждения за труд прокуроры приняли более 1,4 тысяч мер реагирования, по результатам рассмотрения которых свыше 550 должностных лиц привлечены к различным видам ответственности, по материалам проверок возбуждены 9 уголовных дел.
В результате этих действий, погашены долги по заработной плате на сумму 23,7 млн рублей. Также восстановлено право на вознаграждение за труд для 650 омичей, отметили в ведомстве. За 11 месяцев 2025 года, региональная прокуратура выявила на территории Омской области 2,7 тысяч нарушений законов в сфере оплаты труда.