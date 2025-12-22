Омские работодатели задолжали своим сотрудникам 36,2 млн рублей

Общая сумма задолженности по заработной плате в Омской области, установленная по результатам проверок по состоянию на 1 декабря текущего года, составила 36,2 млн рублей. Невыплатой зарплаты отметились 12 омских организаций. В целях восстановления прав граждан на своевременную выплату вознаграждения за труд прокуроры приняли более 1,4 тысяч мер реагирования, по результатам рассмотрения которых свыше 550 должностных лиц привлечены к различным видам ответственности, по материалам проверок возбуждены 9 уголовных дел.