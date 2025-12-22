Ричмонд
13-летний мальчик попал в больницу с серьезной травмой: он стал жертвой ДТП в Башкирии

В Башкирии 13-летний мальчик пострадал в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамске 13-летний подросток пострадал в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в минувшую пятницу — 19 декабря. Как сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, состояние мальчика врачи оценивают как удовлетворительное.

Подросток госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

