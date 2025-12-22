СМИ: россияне начали жаловаться на опасное осложнение из-за гриппа А

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россияне, заболевшие гриппом А, начали жаловаться на сильное ухудшение зрения и туман в глазах, пишет Telegram-канал Baza.
Так, жительница Москвы рассказала, что ее зрение ухудшилось почти сразу после начала болезни — за два дня. Она начала видеть все очень размыто, надписи начали двоится, и вскоре ей стало тяжело ориентироваться в пространстве, отмечается в тексте.
По информации канала, девушка обратилась в «Микрохирургию глаза» им. С. Н. Федорова для полной диагностики зрения. После обследования ей поставили диагноз «Синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции».
Врачи отметили, что осложнение развилось из-за гриппа, и случай девушки не единичен. Они назначили интенсивное лечение каплями и уточнили, что зрение восстановится в течение двух недель, заключается в материале.