Ковальчук призвал укреплять мировое лидерство России в атомной отрасли

«Конечно, лидерство нужно не только удержать, но и развивать. Мир не стоит на месте. Мы сами создали вокруг себя конкурентную среду, распространяя ядерные технологии. Строя десятки блоков в Индии, Китае, на Ближнем Востоке, мы одновременно учим наших партнеров — со временем они тоже станут конкурентами. Те же индийцы и китайцы многому у нас научились — в их лунной программе, кстати, они сами признают, есть наш большой вклад. Поэтому, чтобы сохранять лидерство, единственное средство — двигаться вперед, бежать вперед. Постоянно придумывать новое, предлагать наиболее передовые решения», — сказал он.