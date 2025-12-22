Ковальчук призвал укреплять мировое лидерство России в атомной отрасли

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. России необходимо постоянно бежать вперед, укрепляя свое мировое лидерство в атомной отрасли через развитие двухкомпонентной ядерной энергетики с замкнутым топливным циклом, сказал в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.
«Конечно, лидерство нужно не только удержать, но и развивать. Мир не стоит на месте. Мы сами создали вокруг себя конкурентную среду, распространяя ядерные технологии. Строя десятки блоков в Индии, Китае, на Ближнем Востоке, мы одновременно учим наших партнеров — со временем они тоже станут конкурентами. Те же индийцы и китайцы многому у нас научились — в их лунной программе, кстати, они сами признают, есть наш большой вклад. Поэтому, чтобы сохранять лидерство, единственное средство — двигаться вперед, бежать вперед. Постоянно придумывать новое, предлагать наиболее передовые решения», — сказал он.
Глава НИЦ «Курчатовский институт» отметил, что ученые центра совместно с Росатомом работают над целой линейкой инновационных проектов — от малых реакторов для удаленных территорий до новых установок термоядерного синтеза.
«Фактически мы вновь выступаем пионерами во многих направлениях, обеспечивая технологический суверенитет России. Следующий этап — тот самый “атомный проект 2.0”. Проще говоря, это переход к двухкомпонентной ядерной энергетике с замкнутым топливным циклом, в которой существующие тепловые реакторы дополняются быстрыми реакторами нового поколения. Плюс к этому — использование термоядерного реактора (токамака) как источника нейтронов для наработки нового топлива. Это принципиально новая, экологически чистая, “зеленая” атомная энергетика будущего», — сказал он.