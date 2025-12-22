Су-57 поднялся в небо с двигателем пятого поколения

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличается малой заметностью и повышенной маневренностью. Может наносить удары по воздушным, наземным и морским целям и применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях, при работе систем ПВО и других помехах; как под внешним управлением, так и автономно. Вооружен 30-мм авиационной пушкой 9-А1−4071К, а также обладает отсеками для размещения ракет типа «воздух — воздух» и «воздух — земля».