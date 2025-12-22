Ричмонд
Приют в Ростовской области, где погибли животные, работал без регистрации

Регистрации не было: власти Аксайского района рассказали о приюте, где нашли погибших животных.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области приют, в котором погибли животные, работал без регистрации. Об этом рассказали районные власти.

— Так называемый приют для животных не был официально зарегистрирован и располагался на территории частного дома в одном из садоводческих товариществ. Полиция и прокуратура проводят проверку. Ситуация находится на контроле администрации, будут направлены обращения в Роспотребнадзор и ветеринарную службу, — говорится в телеграм-канале администрации Аксайского района.

Напомним, накануне владелицу приюта доставили в полцию. Женщине грозит уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» (ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону» опубликовали статью о случившемся. Зооволонтеры сообщили изданию о гибели около 300 питомцев — кошек, собак, енотов, лис и птиц.

