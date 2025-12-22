Приют в Ростовской области, где погибли животные, работал без регистрации

— Так называемый приют для животных не был официально зарегистрирован и располагался на территории частного дома в одном из садоводческих товариществ. Полиция и прокуратура проводят проверку. Ситуация находится на контроле администрации, будут направлены обращения в Роспотребнадзор и ветеринарную службу, — говорится в телеграм-канале администрации Аксайского района.