Магнитная буря на подходе: Жителей Молдовы ждет очередное испытание

В понедельник метеозависимым стоит готовиться к головным болям.
Прогноз Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на понедельник, 22 декабря, указывает на значительное ухудшение геомагнитной обстановки.
В утренние часы магнитосфера ещё будет находиться в «зелёной» зоне, а сила колебаний составит 3−4 балла по Кр-индексу. К 12:00 ударит буря: магнитосфера сначала перейдёт в «жёлтую» зону, а затем в «красную».
Шторм будет недолгим и не превысит уровня G1. После магнитосфера быстро вернётся в спокойную зону, и до конца дня возмущения не будут превышать Кр=4.
Влияние магнитной бури сохранится минимум до вторника, 23 декабря.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
По цене доступны только ветки: Люди боятся спрашивать цены на новогодние елки, чтобы давление не поднялось — что почем в Кишиневе.
Новый год без живой елки становится уже традицией в Молдове — слишком все дорого [фото, видео] (далее…).
«Самые ярые сторонники Майи Санду матерятся без остановки, говорят, что тех, кто её не поддерживает, нужно бить камнем по голове, расстреливать»: Почему в Молдове такие аккаунты с угрозами не блокируют в соцсетях.
Гражданский активист Влад Билецкий заявил о двойных стандартах в борьбе с языком ненависти в Молдове (далее…).
Путь из Кишинева в Одессу теперь занимает больше 10 часов: Как выехать из Молдовы на Украину — ситуация на границе.
Пограничная полиция рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Одесскую область (далее…).