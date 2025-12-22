Ричмонд
Магнитная буря на подходе: Жителей Молдовы ждет очередное испытание

В понедельник, 22 декабря, на Землю обрушится мощнейшая за последнюю неделю геомагнитная буря.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник метеозависимым стоит готовиться к головным болям.

Прогноз Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на понедельник, 22 декабря, указывает на значительное ухудшение геомагнитной обстановки.

В утренние часы магнитосфера ещё будет находиться в «зелёной» зоне, а сила колебаний составит 3−4 балла по Кр-индексу. К 12:00 ударит буря: магнитосфера сначала перейдёт в «жёлтую» зону, а затем в «красную».

Шторм будет недолгим и не превысит уровня G1. После магнитосфера быстро вернётся в спокойную зону, и до конца дня возмущения не будут превышать Кр=4.

Влияние магнитной бури сохранится минимум до вторника, 23 декабря.

