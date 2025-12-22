Два иркутских лайнера МС-21 проходят сертификационные испытания

Производство МС-21 стало масштабным проектом для всей промышленности. В кооперации по его выпуску участвует около 15 тысяч предприятий и порядка 50 тысяч сотрудников. Президент России Владимир Путин во время недавней прямой линии отметил, что отечественные самолеты полностью конкурентоспособны для мировых рынков.