Два иркутских лайнера МС-21 проходят сертификационные испытания

В России продолжаются работы по сертификации нового пассажирского самолета МС-21, собираемого на Иркутском авиазаводе. На сегодняшний день два лайнера с российскими системами продолжают проходить летные сертификационные испытания.
Напомним, программа полетов проходит на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском. Второй самолет МС-21 в конце ноября присоединился к испытаниям. Во время первого полета специалисты проверили устойчивость и управляемость с новыми отечественными приводами.
— Подключение второй машины позволит ускорить всю программу. Основная задача — завершить все испытания по импортозамещенным системам и получить официальное одобрение для поставок самолетов авиакомпаниям, — сказал первый заместитель директора Инженерного центра ПАО «Яковлев» Анатолий Гайданский.
Производство МС-21 стало масштабным проектом для всей промышленности. В кооперации по его выпуску участвует около 15 тысяч предприятий и порядка 50 тысяч сотрудников. Президент России Владимир Путин во время недавней прямой линии отметил, что отечественные самолеты полностью конкурентоспособны для мировых рынков.
Отличительным преимуществом МС-21 называют высокий уровень комфорта для пассажиров, который ранее был доступен только в широкофюзеляжных самолетах.
