В Башкирии свирепствует смертельно опасный вирус: уже заражены 824 человека

За последние сутки в Башкирии было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом за тот же период с выздоровлением выписались столько же человек. Об этом сегодня на оперативном совещании в Центре управления регионом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Роберт Иштуков.