Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии свирепствует смертельно опасный вирус: уже заражены 824 человека

70 жителей Башкирии за сутки заболели коронавирусом.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки в Башкирии было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом за тот же период с выздоровлением выписались столько же человек. Об этом сегодня на оперативном совещании в Центре управления регионом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Роберт Иштуков.

По его словам, на сегодняшний день на амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом находятся 714 человек. В инфекционных госпиталях региона проходит лечение 110 пациентов с COVID-19.

Коэффициент распространения вируса в республике составляет 1, что ниже значения недельной давности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.