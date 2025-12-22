В Башкирии свирепствует смертельно опасный вирус: уже заражены 824 человека

За последние сутки в Башкирии было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом за тот же период с выздоровлением выписались столько же человек. Об этом сегодня на оперативном совещании в Центре управления регионом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Роберт Иштуков.
По его словам, на сегодняшний день на амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом находятся 714 человек. В инфекционных госпиталях региона проходит лечение 110 пациентов с COVID-19.
Коэффициент распространения вируса в республике составляет 1, что ниже значения недельной давности.
