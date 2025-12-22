Волгоградские спасатели выиграли быстроходный катер на чемпионате МЧС России

Катер оснащен современной навигационной системой, средствами связи, автоматической фиксацией правонарушений, а также оборудованием для освидетельствования маломерных судов и выявления граждан, которые управляют плавсредством в нетрезвом состоянии. Закрытая металлическая рубка с воздушным салонным отопителем обеспечивает комфортные условия работы инспекторов в плохую погоду.