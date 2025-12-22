Волгоградские спасатели выиграли быстроходный катер на чемпионате МЧС России

Как сообщили в региональном управлении ведомства, волгоградская команда Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) завоевала первое место на чемпионате МЧС России по водно-моторным соревнованиям в Санкт-Петербурге и выиграла современный быстроходный катер РПК-640.
Новое судно способно вместить до 6 человек и развивать скорость до 70 км/ч.
Катер оснащен современной навигационной системой, средствами связи, автоматической фиксацией правонарушений, а также оборудованием для освидетельствования маломерных судов и выявления граждан, которые управляют плавсредством в нетрезвом состоянии. Закрытая металлическая рубка с воздушным салонным отопителем обеспечивает комфортные условия работы инспекторов в плохую погоду.