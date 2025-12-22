Большинство омичей любят вручать и получать подарки

Омская молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую любовь к процессу обмена подарками: 2 из 3 ценят и дарение, и получение. С увеличением возраста опрошенных среди них становится больше тех, кто любит только дарить подарки (33% среди омичей возраста 45+). Среди горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей больше тех, кто любит только дарить подарки, и меньше тех, кто любит только принимать, чем среди опрошенных с более низким уровнем дохода. Больше всего же тех, кого радует процесс преподнесения подарков, — среди респондентов с детьми (36%).