Сервис по поиску работы SuperJob провел в канун новогодних праздников опрос на тему подарков. Оказалось, что большинство омичей любят вручать и получать подарки.
Большинство омичей (55%) испытывают одинаковую радость и от дарения, и от получения подарков. При этом, 26% жителей региона в большей степени любят дарить, а 10% предпочитают находиться в роли принимающей стороны. Но, оказалось, что есть в регионе люди с диаметрально противоположной точной зрения: 9% омичей в принципе не любят связанные с подарками традиции. Причем таких ворчунов значительно больше среди омских мужчин (13%), чем среди омских женщин (6%).
Омская молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую любовь к процессу обмена подарками: 2 из 3 ценят и дарение, и получение. С увеличением возраста опрошенных среди них становится больше тех, кто любит только дарить подарки (33% среди омичей возраста 45+). Среди горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей больше тех, кто любит только дарить подарки, и меньше тех, кто любит только принимать, чем среди опрошенных с более низким уровнем дохода. Больше всего же тех, кого радует процесс преподнесения подарков, — среди респондентов с детьми (36%).