Пробки сковали центр Петербурга в день саммита лидеров стран СНГ

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», самой загруженной магистралью утром стала Садовая улица, где образовались заторы в обе стороны от Мойки до Крюкова канала. Плотное движение наблюдается на подъездах к ней по Невскому проспекту, на набережных Фонтанки и канала Грибоедова, а также на Гороховой улице и улице Труда.