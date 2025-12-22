Пробки сковали центр Петербурга в день саммита лидеров стран СНГ

Центр Петербурга покраснел в день проведения неформального саммита лидеров стран СНГ. В полдень 22 декабря общая загруженность городских магистралей оценивается в 6 баллов по 10-балльной шкале.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», самой загруженной магистралью утром стала Садовая улица, где образовались заторы в обе стороны от Мойки до Крюкова канала. Плотное движение наблюдается на подъездах к ней по Невскому проспекту, на набережных Фонтанки и канала Грибоедова, а также на Гороховой улице и улице Труда.
На картах отмечены масштабные перекрытия в районе Адмиралтейства и Дворцовой набережной. Перекрыт улицы вокруг Адмиралтейства, Исаакиевского собора и набережные до Троицкого моста.
— Везде инспекторы ДПС. Перекрывают Невский проспект, — жалуются водители.
Пробки сформировались и на ключевых вылетных магистралях. Южные развязки КАД стоят, хотя час пик давно закончился. В бордовые цвета окрасились и улицы в Московском районе. Небольшой затор также собрался перед съездом на Благодатную улицу в южном направлении.