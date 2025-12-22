Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробки сковали центр Петербурга в день саммита лидеров стран СНГ

Часть улиц у Адмиралтейства и Исаакиевского собора перекрыты.

Источник: Комсомольская правда

Центр Петербурга покраснел в день проведения неформального саммита лидеров стран СНГ. В полдень 22 декабря общая загруженность городских магистралей оценивается в 6 баллов по 10-балльной шкале.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», самой загруженной магистралью утром стала Садовая улица, где образовались заторы в обе стороны от Мойки до Крюкова канала. Плотное движение наблюдается на подъездах к ней по Невскому проспекту, на набережных Фонтанки и канала Грибоедова, а также на Гороховой улице и улице Труда.

На картах отмечены масштабные перекрытия в районе Адмиралтейства и Дворцовой набережной. Перекрыт улицы вокруг Адмиралтейства, Исаакиевского собора и набережные до Троицкого моста.

— Везде инспекторы ДПС. Перекрывают Невский проспект, — жалуются водители.

Пробки сформировались и на ключевых вылетных магистралях. Южные развязки КАД стоят, хотя час пик давно закончился. В бордовые цвета окрасились и улицы в Московском районе. Небольшой затор также собрался перед съездом на Благодатную улицу в южном направлении.