Крымская кошка Муся стала главной звездной среди животных в российских СМИ

Кошка Муся, пережившая падение со скалы у «Ласточкиного гнезда», возглавила рейтинг самых популярных животных в СМИ по итогам 2025 года. Об этом сообщает интернет-ресурс «Медиалогия».
История Муси, напомним, потрясла всю страну в феврале 2025 года. Мужчина из Санкт-Петербурга сбросил кошку со скалы у крымского замка. Несколько дней волонтеры и сотрудники музея вели поисковую операцию, которая завершилась успехом — животные удалось спасти. Драматичное спасение четвероногой получило широкий резонанс в российских медиа.
К слову, второе место в рейтинге занял турецкий кот Бурак, который застрял на российской таможне в Новороссийске Краснодарского края из-за отсутствия необходимых документов.