Крымская кошка Муся стала главной звездной среди животных в российских СМИ

История Муси, напомним, потрясла всю страну в феврале 2025 года. Мужчина из Санкт-Петербурга сбросил кошку со скалы у крымского замка. Несколько дней волонтеры и сотрудники музея вели поисковую операцию, которая завершилась успехом — животные удалось спасти. Драматичное спасение четвероногой получило широкий резонанс в российских медиа.