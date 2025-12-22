Кадышева, «Новые добрые», «Сигма-бой»: каким был 2025 год в музыке

Продолжение этой истории случилось осенью, когда на фоне выхода альбома «Дом» в соцсетях разгорелось массовое обсуждение группы. Участники дискуссии разделились на два лагеря: одни радовались, что гитарная музыка опять может быть популярной в России, другие же обвиняли фронтмена «Бонда с кнопкой» Ивана Золотухина в графоманских текстах — больше всего вопросов вызвала строчка «Свобода цвета кителя Сталина» из песни «Сидр». Так или иначе, 2025-й группа оканчивает в статусе большого хедлайнера — этот год стал для «Бонда» действительно прорывным.