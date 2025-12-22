Ричмонд
Власти Гомеля сказали о начале демонтажа в доме, где случился взрыв газа

Демонтаж конструкций и разбор плит начался в многоэтажке в Гомеле после взрыва газа.

Источник: Комсомольская правда

Власти Гомеля сказали о начале демонтажа в доме, где случился взрыв газа 17 декабря 2025 года. Подробности сообщили в телеграм-канале «Гомельщина официально».

В Гомеле в многоэтажном доме, расположенном по улице Косырева, 3, и далее продолжаются работы, связанные с ликвидацией последствий взрыва газа.

«Техника приступила к демонтажу поврежденных конструкций, разбору плит», — сказано в сообщении.

Демонтаж конструкций и разбор плит начался в многоэтажке в Гомеле после взрыва газа. Фото: телеграм-канал «Гомельщина официально».

Напомним, что кинологи с собаками искали возможных пострадавших после обрушения перекрытий двух этажей многоэтажки в Гомеле. Позднее МЧС заявляло, что живых людей под завали не обнаружили.

Тем временем Красный крест просит помощи для жителей дома в Гомеле, где произошел взрыв газа и торец которого разберут: «Новые постельные принадлежности, одежда и обувь для взрослых и детей, столовая утварь».

Также мы писали, что в Гомеле жильцы аварийного дома и соседнего будут выселены на двое суток.