Власти Гомеля сказали о начале демонтажа в доме, где случился взрыв газа 17 декабря 2025 года. Подробности сообщили в телеграм-канале «Гомельщина официально».
В Гомеле в многоэтажном доме, расположенном по улице Косырева, 3, и далее продолжаются работы, связанные с ликвидацией последствий взрыва газа.
«Техника приступила к демонтажу поврежденных конструкций, разбору плит», — сказано в сообщении.
Демонтаж конструкций и разбор плит начался в многоэтажке в Гомеле после взрыва газа. Фото: телеграм-канал «Гомельщина официально».
Напомним, что кинологи с собаками искали возможных пострадавших после обрушения перекрытий двух этажей многоэтажки в Гомеле. Позднее МЧС заявляло, что живых людей под завали не обнаружили.
Тем временем Красный крест просит помощи для жителей дома в Гомеле, где произошел взрыв газа и торец которого разберут: «Новые постельные принадлежности, одежда и обувь для взрослых и детей, столовая утварь».
Также мы писали, что в Гомеле жильцы аварийного дома и соседнего будут выселены на двое суток.