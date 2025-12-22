Огромные штрафы для всех: в Башкирии начнут сурово карать за нарушение запрета продажи энергетиков

Депутаты Государственного Собрания Башкирии поддержали в первом чтении законопроект, который устанавливает административную ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков (энергетиков) там, где она запрещена.
Как напомнил председатель парламента Константин Толкачев, на территории республики уже действует запрет на продажу таких напитков в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, а также в организациях физкультуры и спорта. Новый закон вводит конкретные санкции для нарушителей этого правила.
Право составлять протоколы и рассматривать дела по этим нарушениям будет предоставлено должностным лицам Министерства торговли и услуг Башкирии.
Предлагаются следующие размеры штрафов:
— для граждан — от трех до четырех тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.
За повторное нарушение штрафы будут увеличены: для граждан — до 5 000 рублей, для должностных лиц — до 50 000 рублей, а для организаций — до 250 000 рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.