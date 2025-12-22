В Москве стартовал конкурс фотожурналистики имени Стенина

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Двенадцатый международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».
Конкурс, носящий имя специального фотокорреспондента медиагруппы «Россия сегодня», погибшего летом 2014 года под Донецком, по традиции объявил начало приема заявок в день его рождения — 22 декабря. Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что в этом году объявлена новая номинация конкурса.
«Уже в 12 раз конкурс Стенина готовится объявить старт приема работ. Это всегда радостно и волнительно. В этом году — особенно, потому что мы подготовили нашим участникам сюрприз, который, наверняка, их обрадует. Мы рады проанонсировать новую номинацию этого года — “Энергия жизни”. В нее смогут подать работы фотожурналисты в возрасте от 34 лет», — сказал Киселев, чьи слова приводятся в сообщении.
Киселев добавил, что миссия конкурса «по-прежнему неизменна» — она в том, чтобы открывать новые имена и давать старт молодым фотографам. Он отметил, что также будет интересно увидеть работы состоявшихся профессионалов, которые, по его словам, задают ориентиры для молодежи.
«Будем ждать проекты мэтров и начинающих авторов, из них всех и складывается разнообразная, яркая и противоречивая картина современной фотожурналистики. Для нас большая гордость быть ее частью», — добавил Киселев.
Уточняется, что фотоконкурс проводится по шести номинациям: «Главные новости», «Спорт», «Моя планета», «Портрет. Герой нашего времени» и «Вид сверху» и новая номинация «Энергия жизни». Свои заявки фотопрофессионалы могут подать на сайте конкурса на русском и английском языках до 28 февраля 2026 года включительно.
Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса — Гран-при — получит 700 тысяч рублей. Церемония награждения победителей XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина по традиции пройдет в Москве в сентябре-ноябре 2026 года.
Международный конкурс фотожурналистики имени Стенина, организованный медиагруппой «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа «СМОТРИМ» (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: Медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq (Катар), интернет-портал Brasil247 (Бразилия), информационное агентство PTI (Индия), информационное агентство IINA (Ирак), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), информационное агентство Xinhua (Китай).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).