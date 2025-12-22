В Москве стартовал конкурс фотожурналистики имени Стенина

«Уже в 12 раз конкурс Стенина готовится объявить старт приема работ. Это всегда радостно и волнительно. В этом году — особенно, потому что мы подготовили нашим участникам сюрприз, который, наверняка, их обрадует. Мы рады проанонсировать новую номинацию этого года — “Энергия жизни”. В нее смогут подать работы фотожурналисты в возрасте от 34 лет», — сказал Киселев, чьи слова приводятся в сообщении.