Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бобович: БелАЭС в 2025 году выработала на 1 млрд кВт*ч больше, чем в 2024-м

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Белорусская атомная станция в 2025 году выработала на 1 млрд кВт*ч больше, чем это было в 2024-м, сообщил генеральный директор БелАЭС Сергей Бобович.

Источник: Sputnik.by

Сегодня на атомной станции в Островце под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко проходит заседание Совета Палаты.

«Мы в этом году уже выработали на 1 миллиард (кВт*ч — Sputnik) больше электроэнергии, чем выработали в прошлом году», — сказал Бобович.

По его словам, сегодня АЭС производит 40 процентов от всей электроэнергии, которая вырабатывается в стране.

Бобович также подчеркнул важность «Росатома» в развитии атомной отрасли в республике.

«У нас очень хороший партнер — “Росатом”. (..) это очень важно, что мы с ними общаемся, говорим на одном языке, всегда находим общие подходы в решении любых задач», — сказал он.

БелАЭС

Строительство атомной электростанции с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт недалеко от города Островец стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.

Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.

Второй блок станции был введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023-го, с того времени он в общей сложности выработал около 18,5 миллиарда кВт•ч электроэнергии.

В ноябре 2025 года на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение в дополнение к двум действующим блокам на станции построить еще и третий.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше