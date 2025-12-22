Бобович: БелАЭС в 2025 году выработала на 1 млрд кВт*ч больше, чем в 2024-м

Сегодня на атомной станции в Островце под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко проходит заседание Совета Палаты.
«Мы в этом году уже выработали на 1 миллиард (кВт*ч — Sputnik) больше электроэнергии, чем выработали в прошлом году», — сказал Бобович.
По его словам, сегодня АЭС производит 40 процентов от всей электроэнергии, которая вырабатывается в стране.
Бобович также подчеркнул важность «Росатома» в развитии атомной отрасли в республике.
«У нас очень хороший партнер — “Росатом”. (..) это очень важно, что мы с ними общаемся, говорим на одном языке, всегда находим общие подходы в решении любых задач», — сказал он.
БелАЭС
Строительство атомной электростанции с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт недалеко от города Островец стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.
Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.
Второй блок станции был введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023-го, с того времени он в общей сложности выработал около 18,5 миллиарда кВт•ч электроэнергии.
В ноябре 2025 года на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение в дополнение к двум действующим блокам на станции построить еще и третий.