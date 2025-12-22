В РФ впервые создали пластину «быстрых» детекторов для рентгеновских телескопов

«В этом году мы начали работы по новому проекту “Спектр-РГН”, который будет направлен на измерение спектральных и временных характеристик нейтронных звезд и черных дыр и отработку систем рентгеновской навигации. В его рамках мы начали трудиться над созданием отечественных быстродействующих детекторов совместно с коллегами из НИИМЭ. Недавно мы сделали большой шаг к этой цели и подготовили первую пластину быстродействующих детекторов», — заявил Лутовинов.