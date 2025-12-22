На острове Конном в Иркутске открылся большой каток

В Иркутске на острове Конном 22 декабря 2025 года открылся каток. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, его площадь вместе с дорожками составляет 4800 квадратных метров.
— Специалисты уплотнили снег, залили основание, выровняли лед горячей водой, а затем подрезали и отшлифовали поверхность, — уточнили в администрации.
Каток будет работать до конца февраля. Его ежедневно будут чистить, подливать и ремонтировать поврежденные участки. С 24 декабря на территории заработает пункт проката коньков. Режим работы: с 10:00 до 22:00.
Жители Иркутска также могут покататься более чем на 40 других ледовых площадках, расположенных во всех округах города. Все адреса — в материале КП-Иркутск.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за неделю грипп подтвердили у 807 человек.