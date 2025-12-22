В салоне были 17 взрослых и ребенок: на дороге в Башкирии столкнулись «Гранта» и пассажирский автобус

По данным спасателей, столкнулись легковой автомобиль Lada Granta и автобус ПАЗ «Вектор». В салоне автобуса находились 18 пассажиров, в том числе один ребенок. В легковушке был только водитель. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не получил травм.