В салоне были 17 взрослых и ребенок: на дороге в Башкирии столкнулись «Гранта» и пассажирский автобус

В Башкирии столкнулись Lada Granta и пассажирский автобус.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 декабря, в Туймазинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, авария случилась на автодороге между селами Какрыбашево и Тукмак-Каран.

По данным спасателей, столкнулись легковой автомобиль Lada Granta и автобус ПАЗ «Вектор». В салоне автобуса находились 18 пассажиров, в том числе один ребенок. В легковушке был только водитель. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не получил травм.

ГК ЧС призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, особенно в зимний период, и соблюдать правила безопасности.

