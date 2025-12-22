В салоне были 17 взрослых и ребенок: на дороге в Башкирии столкнулись «Гранта» и пассажирский автобус

Сегодня, 22 декабря, в Туймазинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, авария случилась на автодороге между селами Какрыбашево и Тукмак-Каран.
По данным спасателей, столкнулись легковой автомобиль Lada Granta и автобус ПАЗ «Вектор». В салоне автобуса находились 18 пассажиров, в том числе один ребенок. В легковушке был только водитель. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не получил травм.
ГК ЧС призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, особенно в зимний период, и соблюдать правила безопасности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.