В Омской области за сутки полностью сгорели два жилых дома

В Азовском районе сгорел жилой дом. Пожар бушевал на 112 квадратах, лишав семью крова над головой. Еще одного подобное горе постигло семью из деревни Байбы, находящейся на территории Тевризского районе. В результате пожара полностью сгорели жилой дом и веранда, а также хозяйственная постройка. Более того, неконтролируемый огонь сильно повредил наружную стену и кровлю соседнего дома. Всего же, за минувшие сутки, на территории Омской области произошло 9 пожаров.