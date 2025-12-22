Ричмонд
В Омской области за сутки полностью сгорели два жилых дома

Неконтролируемый огонь в одночасье лишил жилья людей, проживавших в Азовском и Тевризском районах.

Источник: Комсомольская правда

Печальной сводкой пожаров за минувшие сутки поделились омские спасатели. Семьи из Азовского и Тевризского районов лишились крова над головой из-за огненной стихии.

В Азовском районе сгорел жилой дом. Пожар бушевал на 112 квадратах, лишав семью крова над головой. Еще одного подобное горе постигло семью из деревни Байбы, находящейся на территории Тевризского районе. В результате пожара полностью сгорели жилой дом и веранда, а также хозяйственная постройка. Более того, неконтролируемый огонь сильно повредил наружную стену и кровлю соседнего дома. Всего же, за минувшие сутки, на территории Омской области произошло 9 пожаров.