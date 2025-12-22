Ричмонд
Работы по сносу заброшенных сооружений активизируют в Беларуси

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Работы по сносу заброшенных сооружений активизируют в Беларуси, заявил председатель Государственного комитета по имуществу Виталий Невера.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе Послания белорусскому народу и парламенту на Всебелорусском народном собрании дал указание максимально упростить все требования, уменьшить сроки и стоимость сноса заброшенных зданий, а также вовлечь в оборот появившееся земли.

Глава профильного ведомства рассказал, что в 2024 году белорусский лидер поддержал одну из инициатив комитета. В одном из регионов Беларуси с советских времен было не завершено строительство промышленного объекта. У предприятия, которому принадлежит сооружение, нет необходимых средств на проведение ремонта и рекультивацию земель.

«Планируем, что до 31 декабря этот объект будет снесен. В последующем, как поставил задачу глава государства, мы выйдем с результатами данного мероприятия. И если опыт будет признан положительным, думаю, эта практика будет экстраполирована и на другие подобного рода объекты в целом по стране», — сообщил Невера в эфире «Первого информационного».

В числе планируемых для сноса сооружений — как промышленные строения, так и здания соцкультбыта. Госкомимущество ищет разные способы для использования заброшенных зданий.

«Многие объекты выбывают из хозяйственного оборота. Мы проходим все пути по реализации. Законодательством также предусмотрена и безвозмездная передача под инвестиционные проекты. Но вместе с тем трудно вовлекаемые объекты у нас существуют. Понимаем, что со временем должны будем столкнуться с вопросом сноса», — сказал председатель Госкомимущества.

Также было отмечено, что процедура включает не только разработку проекта сноса, но и вопросы размещения образовавшихся отходов, что является самой затратной частью процесса.

