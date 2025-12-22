Работы по сносу заброшенных сооружений активизируют в Беларуси

«Планируем, что до 31 декабря этот объект будет снесен. В последующем, как поставил задачу глава государства, мы выйдем с результатами данного мероприятия. И если опыт будет признан положительным, думаю, эта практика будет экстраполирована и на другие подобного рода объекты в целом по стране», — сообщил Невера в эфире «Первого информационного».