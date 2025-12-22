Совмин внес изменения в соцстрахование и пенсионное обеспечение в Беларуси. Подробности опубликованы в телеграм-канале правительства Беларуси.
«Новации ожидаются в системе государственного социального страхования и пенсионного обеспечения», — сказано в сообщении.
Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным. Указанный документ был подготовлен в целях реализации статьи Закона № 90-З «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения» от 12 июля 2025 года.
Постановление предусмотрено изменение порядка расчета пособий по временной нетрудоспособности для лиц, которые самостоятельно уплачивают обязательные страховые взносы. Кроме того, в документе прописано уточнение порядка уплаты плательщиками обязательных страховых взносов не принятых к зачету расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, сроков возврата получателями излишне выплаченных сумм пособий. Вместе с тем будет установлен порядок учета, а также снятия с него для различных категорий плательщиков: филиалов иностранных компаний, нотариусов, адвокатов и физических лиц.
Документом предусмотрено предоставление права на минимальный размер пособий по временной нетрудоспособности (из размера минимальной заработной платы) молодым сотрудникам, которые обучались в расчетном периоде в учебных заведениях дневной формы обучения. Также предусматривается оптимизация предоставления сведений в ФСЗН от работодателей при приеме и увольнении работников, увеличение срока представления сведений по форме ПУ-2.
