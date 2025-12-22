Совмин внес изменения в соцстрахование и пенсионное обеспечение в Беларуси

Постановление предусмотрено изменение порядка расчета пособий по временной нетрудоспособности для лиц, которые самостоятельно уплачивают обязательные страховые взносы. Кроме того, в документе прописано уточнение порядка уплаты плательщиками обязательных страховых взносов не принятых к зачету расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, сроков возврата получателями излишне выплаченных сумм пособий. Вместе с тем будет установлен порядок учета, а также снятия с него для различных категорий плательщиков: филиалов иностранных компаний, нотариусов, адвокатов и физических лиц.