С 25 декабря в Ростове изменятся тарифы на проезд в автобусах

Речь идет об экономически обоснованных тарифах, которые утвердили после анализа ситуации и согласования во всех надзорных инстанциях. Напомним, ранее перевозчики просили поднять стоимость одной поездки до 65 рублей, объясняя это ростом себестоимости перевозок.