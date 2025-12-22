С 25 декабря в Ростове изменятся тарифы на проезд в автобусах

С 25 декабря в Ростове-на-Дону изменятся тарифы на проезд в автобусах. Об этом предупреждает городской департамнт транспорта.
С четверга пассажиры будут платить 41 рубль при использовании транспортной карты или 44 рубля при оплате банковской картой. Наличными стоимость билета на одного составит 48 рублей.
Речь идет об экономически обоснованных тарифах, которые утвердили после анализа ситуации и согласования во всех надзорных инстанциях. Напомним, ранее перевозчики просили поднять стоимость одной поездки до 65 рублей, объясняя это ростом себестоимости перевозок.
