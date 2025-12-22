Что такое ксилофон?

История ксилофона уходит корнями в глубокую древность. Прообразы инструмента независимо возникли в культурах многих народов Азии и Африки. В Индонезии он вошёл в состав знаменитого оркестра гамелан, в Африке использовался в обрядовых и церемониальных целях, а на Филиппинах и в Камбодже существовали уникальные конструкции, где бруски крепились на веревках или укладывались на раму в форме лодки. В Европу ксилофон попал примерно в XV веке и долгое время сохранялся в народной традиции, например, в Белоруссии, где бытовал до середины XX века.