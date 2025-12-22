Тимур Батрутдинов объяснил, почему обругал ямы в Балтийске

«В своей избраннице я хотел бы видеть мать наших детей. Я должен понимать, что, допустим, я уеду на гастроли, и я со спокойной душой могу оставить свою супругу с нашими детьми и знать, что, условно, плохому она их не научит. Ценности всё-таки советские, про добро. Ну и, конечно же, это та самая жена, которая сделает из рядового генерала. Все мои друзья — у них именно такие браки», — сказал актёр.