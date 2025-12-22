Тимур Батрутдинов объяснил, почему обругал ямы в Балтийске

Звезда «Камеди клаба», актёр Тимур Батрутдинов извинился перед жителями Балтийска за то, что в 2019 году раскритиковал в СМИ дороги и тротуары. В пятницу, 19 декабря, в эфир вышло интервью с Лаурой Джугелия, где актёр показал ведущей город своего детства.
«Я Балтийск люблю, у меня за каждую ямку болит душа, — поделился шоумен. — Я хотел привлечь внимание к его проблемам. А получилось, что обложил родной город субстанцией одной. Но я этого не хотел. К счастью, город становится лучше, я тут бываю каждый год».
Кроме того, Батрутдинов рассказал, как его не приняли в пионеры, как учился в музыкальной школе Балтийска по классу баяна и как служил в армии. Себя он считает «советским человеком, впитавшим правильные ценности».
Большая часть интервью была посвящена личной жизни. Тимур признался, что никак не может найти себе жену, с которой хотел бы прожить всю жизнь и воспитать четырёх детей.
«В своей избраннице я хотел бы видеть мать наших детей. Я должен понимать, что, допустим, я уеду на гастроли, и я со спокойной душой могу оставить свою супругу с нашими детьми и знать, что, условно, плохому она их не научит. Ценности всё-таки советские, про добро. Ну и, конечно же, это та самая жена, которая сделает из рядового генерала. Все мои друзья — у них именно такие браки», — сказал актёр.
В завершении программы Лаура и Тимур вышли на берег моря и нашли там янтарик. Актёр признался, что всегда кидает в море монетку, чтобы вернуться. Так, по его словам, поступают все жители Калининградской области, если уезжают.
— Так это не только калининградцы же делают, а во всём мире, — усомнилась Лаура.
— Эта традиция пошла из Балтийска, — пошутил Батрутдинов.
Звезда «Камеди клаба», актёр Тимур Батрутдинов и журналистка Лаура Джугелия побывали в Балтийске в ноябре.