Советы психолога и рекомендации, где и как встретить Новый год одному

Традиционно Новый год — это праздник шумных компаний и семейных застолий. Но что делать, если в главную ночь года вы остались наедине с собой? Для многих одиночество под бой курантов может стать своеобразным испытанием и высветить психологические травмы, о которых раньше не было времени подумать. Почему в Новый год уединение становится проблемой, как справиться с навязчивыми мыслями и где отметить праздник, чтобы найти новых друзей, — в материале «Газеты.Ru».