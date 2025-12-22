Десятибалльные пробки парализовали улицы Иркутска вечером 22 декабря

Судя по картам, в ожидании замерли водители и пассажиры на улицах Олега Кошевого, Рабочей, Партизанской, Пискунова, 5-й Армии, Лермонтова, Байкальской и многих других. Непростая ситуация также на плотине ГЭС, Академическом, Глазковском и Иркутном мостах.