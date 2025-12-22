Ричмонд
Десятибалльные пробки парализовали улицы Иркутска вечером 22 декабря

Судя по картам, в ожидании замерли водители и пассажиры на улицах Олега Кошевого, Рабочей, Партизанской, Пискунова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске началась предновогодняя суета! Сибиряки бегают по магазинам, закупаются продуктами и подарками, повсюду огромные очереди. Дороги не стали исключением. Вечером 22 декабря 2025 на улицах города образовались десятибалльные пробки!

Судя по картам, в ожидании замерли водители и пассажиры на улицах Олега Кошевого, Рабочей, Партизанской, Пискунова, 5-й Армии, Лермонтова, Байкальской и многих других. Непростая ситуация также на плотине ГЭС, Академическом, Глазковском и Иркутном мостах.

— Складывается ощущение, что весь город рванул в Первомайский…

— До Нового года меньше 10 дней, все 600 тысяч человек выбрались из дома, — негодуют сибиряки.

Немного усугубил ситуацию и снег, который выпал в городе в ночь на 22 декабря. Дорожники продолжают очищать улицы. Водителям лишь остается ждать, когда пробки рассосутся.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на острове Конном в Иркутске открылся большой каток.