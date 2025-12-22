Мэр Омска рассказал жителям, где им купить к новогоднему столу уток и куриц

Своеобразным «двигателем торговли» вступил сегодня, 22 декабря, мэр города Омска. Топ-чиновник вкусно перечислил праздничные деликатесы, а потом назвал адреса, где омичи их могут приобрести.
«Друзья, в преддверии новогодних праздников на муниципальных рынках проходят масштабные губернские ярмарки. Особо популярна у омичей домашняя птица: гуси, утки, куры, перепелки и индейки. Также представлены ремесленные сыры, мясные и рыбные деликатесы, колбасы всех возможных видов и сортов, домашнее сало, котлеты, фаршированные перцы, манты, пельмени и прочие полуфабрикаты. Вся мясная и молочная продукция проходит обязательный контроль в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, расположенных прямо на рынках» — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Также глава городской администрации напомнил адреса губернских ярмарок, которые работают каждую пятницу и субботу с 8:00 до 16:00 часов. Вкуснятину, отрекламированную мэром, можно приобрести на Левобережном рынке (просп. Комарова, 6), на Ленинском рынке (ул. Рождественского, 6), на Советском рынке (ул. 20 Партсъезда, 35) и на Центральном рынке (ул. Гусарова, 33).