Мэр Омска рассказал жителям, где им купить к новогоднему столу уток и куриц

«Друзья, в преддверии новогодних праздников на муниципальных рынках проходят масштабные губернские ярмарки. Особо популярна у омичей домашняя птица: гуси, утки, куры, перепелки и индейки. Также представлены ремесленные сыры, мясные и рыбные деликатесы, колбасы всех возможных видов и сортов, домашнее сало, котлеты, фаршированные перцы, манты, пельмени и прочие полуфабрикаты. Вся мясная и молочная продукция проходит обязательный контроль в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, расположенных прямо на рынках» — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.