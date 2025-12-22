Фразу «схема Долиной» включат в словарь неологизмов

Лурье подала кассационную жалобу, в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. При этом суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., уточнив, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.