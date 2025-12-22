Фразу «схема Долиной» включат в словарь неологизмов

Фразу «схема Долиной» и еще четыре словосочетания, связанных с продажей квартиры Ларисы Долиной, включат в словарь неологизмов 2025 года, заявил в беседе с «РИА Новости» Валерий Ефремов, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словари новых слов».
«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение “схема Долиной” — это лето 2024 года. Дальше “эффект Долиной” — это декабрь 2024 года. Потом “бабушкина схема” — это лето 2025 года, “казус Долиной” — осень 2025 года. И “бабушкин вариант” применительно к мошеннической схеме с недвижимостью — это декабрь 2025 года», — уточнил эксперт.
Что произошло с квартирой Долиной
Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Певица уточнила, что по данному факту завели уголовное дело, ее признали потерпевшей, а на квартиру был наложен арест. Исполнительница выставила пятикомнатную квартиру в Ксеньинском переулке в столичном районе Хамовники на продажу за 130 млн руб. в мае.
Сделать это Долину убедили телефонные мошенники, которые утверждали, что сделка будет фиктивной, а квартира останется у нее. Вскоре нашлись покупатели, за срочность певица сделала скидку, а вырученные средства перевела на «безопасный счет».
В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул Долиной квартиру и отказал покупательнице квартиры Полине Лурье во встречном иске о выселении артистки. Это решение в сентябре оставил без изменений Мосгорсуд.
Лурье подала кассационную жалобу, в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. При этом суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., уточнив, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.
2 декабря в Верховный суд поступила жалоба от защиты Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной. Верховный суд рассматривал дело Долиной и Лурье 16 декабря. Покупательница квартиры в иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья. Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал Долиной в удовлетворении иска к Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.
«Верховный суд Российской Федерации поставил точку в так называемом деле Долиной — Лурье. Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — поясняли в пресс-службе Верховного суда.