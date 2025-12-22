Уфимец обворовал дочь погибшего участника СВО: эта женщина является его супругой

По данным надзорного ведомства, что в позапрошлом месяце мужчина забрал телефон жены и ее банковскую карту. Он снял со счета 600 тысяч рублей и потратил их на отдых в дорогих отелях и рестораны. Все эти деньги были компенсацией, выплаченной государством в связи с гибелью отца женщины.