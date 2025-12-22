Ричмонд
Уфимец обворовал дочь погибшего участника СВО: эта женщина является его супругой

Уфимец украл 600 тысяч рублей у дочери дочь погибшего участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор 35-летнему мужчине, обвиняемому в крупной краже. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, жертвой преступления стала родственница погибшего участника специальной военной операции.

По данным надзорного ведомства, что в позапрошлом месяце мужчина забрал телефон жены и ее банковскую карту. Он снял со счета 600 тысяч рублей и потратил их на отдых в дорогих отелях и рестораны. Все эти деньги были компенсацией, выплаченной государством в связи с гибелью отца женщины.

Уфимец признал свою вину и возместил весь причиненный ущерб. Ленинский районный суд Уфы назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

