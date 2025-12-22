Мининформации объявило об изменениях в издательской деятельности в Беларуси с 1 января 2026 года

Мининформ сообщило, что ИП не смогут заниматься издательской деятельностью с 1 января 2026 года. Подробности размещены в телеграм-канале Министерства информации Беларуси.
В ведомстве уточнили, что с 1 января 2026 года в стране меняется порядок осуществления издательской деятельности и деятельности по распространению печатных изданий.
«Индивидуальные предприниматели с 1 января 2026 года не вправе осуществлять издательскую деятельность», — сказано в сообщении.
В Министерстве информации пояснили, что до 31 декабря 2025 года индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы в качестве издателей печатных изданий в Государственном реестре издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий, смогут бесплатно провести замену свидетельства о госрегистрации издателя печатных изданий в случае создания ими в установленном порядке коммерческой организации, которая учреждается одним лицом.
Для ИП, которые являются распространителями печатных изданий, с 1 января сохраняется возможность лишь их розничного распространения. В том случае, если индивидуальный предприниматель занимается оптовыми продажами, не создал коммерческую организацию, учреждаемую одним лицом, то ему следует направить в Министерство информации соответствующее уведомление о внесении изменений в Государственный реестр.
