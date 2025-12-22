Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мининформации объявило об изменениях в издательской деятельности в Беларуси с 1 января 2026 года

Мининформ: ИП не смогут заниматься издательской деятельностью с 1 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Мининформ сообщило, что ИП не смогут заниматься издательской деятельностью с 1 января 2026 года. Подробности размещены в телеграм-канале Министерства информации Беларуси.

В ведомстве уточнили, что с 1 января 2026 года в стране меняется порядок осуществления издательской деятельности и деятельности по распространению печатных изданий.

«Индивидуальные предприниматели с 1 января 2026 года не вправе осуществлять издательскую деятельность», — сказано в сообщении.

В Министерстве информации пояснили, что до 31 декабря 2025 года индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы в качестве издателей печатных изданий в Государственном реестре издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий, смогут бесплатно провести замену свидетельства о госрегистрации издателя печатных изданий в случае создания ими в установленном порядке коммерческой организации, которая учреждается одним лицом.

Для ИП, которые являются распространителями печатных изданий, с 1 января сохраняется возможность лишь их розничного распространения. В том случае, если индивидуальный предприниматель занимается оптовыми продажами, не создал коммерческую организацию, учреждаемую одним лицом, то ему следует направить в Министерство информации соответствующее уведомление о внесении изменений в Государственный реестр.

Ранее Миниформации Беларуси прокомментировало новые правила YouTube.

Тем временем Мининформации сказало, от чего надо ограничивать общество в Беларуси.

А еще новый детский телеканал с мультфильмами появится в Беларуси.