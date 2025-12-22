Мининформации объявило об изменениях в издательской деятельности в Беларуси с 1 января 2026 года

В Министерстве информации пояснили, что до 31 декабря 2025 года индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы в качестве издателей печатных изданий в Государственном реестре издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий, смогут бесплатно провести замену свидетельства о госрегистрации издателя печатных изданий в случае создания ими в установленном порядке коммерческой организации, которая учреждается одним лицом.