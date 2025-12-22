Цены на некоторые продукты существенно упали перед Новым годом, пишут СМИ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию, пишут «Известия».
По данным издания, в список подешевевших товаров вошли яйца, картофель, мандарины, крупы и другие.
«В соответствии с официальным обзором по рынку яйца подешевели на 17,7−22%, картофель — на 24−27%, мандарины — на 15−25%, сахар и крупы — на 3−5%, помидоры — на 16%. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16», — говорится в материале.
Издание также отмечает, что рост производства и избыток предложения изменили динамику цен на сливочное масло, впервые за год опустив их до двухлетнего минимума.
В начале декабря в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщили минимальную стоимость продуктов для новогоднего салата «Оливье» у крупных российских ритейлеров в 2025 году, которая составила 363 рубля.