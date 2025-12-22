Цены на некоторые продукты существенно упали перед Новым годом, пишут СМИ

«В соответствии с официальным обзором по рынку яйца подешевели на 17,7−22%, картофель — на 24−27%, мандарины — на 15−25%, сахар и крупы — на 3−5%, помидоры — на 16%. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16», — говорится в материале.