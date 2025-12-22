Галлямов не стал извиняться за оскорбление журналистки из Петербурга

26-летний российский фигурист Александр Галлямов стал участником конфликта. Он оскорбил журналистку, после чего разгорелся скандал.
Как Галлямов сообщил в своем Telegram-канале, представитель СМИ связалась с ним в неподходящее время. Фигуристу позвонил продюсер 78-го телеканала. Известно, что звонок поступил в 10 утра.
Галлямову это сильно не понравилось, по его словам, журналистка нарушила его привычный режим. Извиняться публично спортсмен не стал — он предложил обсудить ситуацию с ней лично, когда у него найдется время между выступлениями.
Ранее Галлямов оставил неоднозначный пост в своих соцсетях после подведения итогов чемпионата России по фигурному катанию. Журналистка хотела получить комментарий Галлямова о возможном завершении карьеры. Спортсмен пригрозил, что может раскрыть ее номер телефона.
Напомним, что Галлямов и его партнерша Анастасия Мишина получили серебро и заняли второе место на чемпионате России 2026 года. Во время круга почета фигурист снял медаль.