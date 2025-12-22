Россияне сообщили о плохой работе WhatsApp

В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.