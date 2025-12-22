Ричмонд
Россияне сообщили о плохой работе WhatsApp

Число жалоб на работу WhatsApp в РФ превысило 1,6 тысячи.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе WhatsApp, число жалоб в понедельник уже превысило 1,6 тысячи, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете «Сбой.рф».

Так, больше всего жалоб зафиксировано из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в топ-5 вошли Московская, Воронежская и Владимирская области.

В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.