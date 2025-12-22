«Билайн» и Т2 будут рассылать сообщения пользователям через Mах

Президент Владимир Путин на прямой линии, говоря о создании национального мессенджера Max, отметил, что его создание было правильным шагом. Глава государства также подчеркнул, что проблемы иностранных мессенджеров в России заключались в том, что руководство стран, где их создали, отказывалось соблюдать российские законы.