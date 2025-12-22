Ричмонд
Суд обязал управляющую компанию из Ростова сделать перерасчет платы для жильцов

Одну из УК в Ростове обязали сделать перерасчет после самовольного изменения тарифа.

Источник: Комсомольская правда

Одну из управляющих компаний Ростова-на-Дону через суд обязали сделать перерасчет платы для жильцов. Об этом рассказал руководитель региональной Госжилинспекции Павел Асташев.

Оказалось, УК самостоятельно проиндексировала муниципальный тариф на содержание жилого помещения с учетом индекса потребительских цен. Это сделали, сославшись на условие в договоре управления. При этом орган местного самоуправления тариф не менял.

Жилинспекция выявила нарушение и выдала требование о его устранении, но управляющая компания не согласилась и подала иск. В итоге в декабре 2025 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность требований Госжилинспекции.

Теперь компания обязана рассчитывать размер платы с учетом прежнего тарифа, а также должна выполнить перерасчет платы для жильцов.

