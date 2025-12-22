В Осинском районе оштрафовали собственника за запущенную пашню

Мировой суд Осинского района Иркутской области оштрафовал местного жителя, который не выполнял предписания по уходу за своей землей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.
— В апреле 2025 года проверка установила, что собственник трех участков сельхозназначения общей площадью 21,6 гектара нарушил земельное законодательство. Он не занимался улучшением и защитой почвы, из-за чего вся пашня полностью заросла сорняками и кустарником, — рассказывают в пресс-службе Управления.
Ему было выдано предписание устранить нарушения, но он его проигнорировал и не провел необходимые работы. В октябре против него завели административное дело, а в декабре суд подтвердил нарушение и назначил штраф.
Россельхознадзор напоминает, что если сельхозземля не используется по назначению в течение трех и более лет, ее могут изъять у собственника через суд.
