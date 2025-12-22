Ричмонд
В самом северном районе Омской области открыли две ледовые переправы

Максимально допустимая нагрузка на «ледяных» дорогах в Усть-Ишимском районе установлена на уровне 3 тонн.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области открылись ледовые переправы в Усть-Ишимском районе. Они соединят поселок Аксеново и село Ярково, а также село Усть-Ишим и село Никольск.

«Открыты ледовые переправы “Аксеновская” и “Никольская” в Усть-Ишимском районе. “Аксеновская” ледовая переправа соединяет поселок Аксеново и село Ярково, “Никольская” соединяет село Усть-Ишим и село Никольск», — сообщили в минтраспорта Омской области.

Также в ведомстве уточнили, что толщина льда в месте оборудованных ледовых переправ составляет 35 сантиметров, а максимально допустимая нагрузка установлена на уровне 3 тонн. Это пока единственные «ледяные» дороги в Омской области — остальные переправы через реку Иртыш пока не действуют и начнут функционировать при устойчивой минусовой погоде и при достаточной толщине льда.