В самом северном районе Омской области открыли две ледовые переправы

Также в ведомстве уточнили, что толщина льда в месте оборудованных ледовых переправ составляет 35 сантиметров, а максимально допустимая нагрузка установлена на уровне 3 тонн. Это пока единственные «ледяные» дороги в Омской области — остальные переправы через реку Иртыш пока не действуют и начнут функционировать при устойчивой минусовой погоде и при достаточной толщине льда.