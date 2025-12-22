Беларусь упомянули в новом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже», премьера которого состоялась 18 декабря.
В частности, в шестой серии пятого сезона главная героиня Эмили, которую играет американская актриса Лили Колинз, заходит в американский бар в столице Франции — Париже.. Как раз в этот момент начинается квиз. На один из вопросов (сам он не называется) Эмили отвечает:
— Минск, Беларусь.
Ранее назвали 9 современных российских сериалов, в которых упоминаются Беларусь и белорусы: «Москва слезам не верит», «Санкционер», «Вампиры средней полосы», «Закрыть гештальт-2».
