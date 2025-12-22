Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь упомянули в новом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже»

В пятом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже» упоминается Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь упомянули в новом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже», премьера которого состоялась 18 декабря.

В частности, в шестой серии пятого сезона главная героиня Эмили, которую играет американская актриса Лили Колинз, заходит в американский бар в столице Франции — Париже.. Как раз в этот момент начинается квиз. На один из вопросов (сам он не называется) Эмили отвечает:

— Минск, Беларусь.

Ранее назвали 9 современных российских сериалов, в которых упоминаются Беларусь и белорусы: «Москва слезам не верит», «Санкционер», «Вампиры средней полосы», «Закрыть гештальт-2».

Кстати, мы узнали, в каких местах Беларуси находят самые ценные клады: «Ежегодно дает не менее десяти».

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в день Анны 22 декабря на самый темный день.