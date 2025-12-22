Водительские права воронежцев перестанут автоматически продлеваться

Автоматическое продление водительских прав отменят с 1 января 2026 года, напомнили в Госавтоинспекции Воронежской области.
Оно будет применено лишь для тех удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Такие документы будут действительными ещё три года.
Если действие водительских прав заканчивается после 31 декабря 2025 года, водителю надо заранее собрать необходимые документы и обратиться в ГАИ для их замены.
Для оформления нового удостоверения потребуются:
- паспорт или иной документ, подтверждающий личность;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем;
- заявление на замену прав, оформленное через портал «Госуслуги» или Госавтоинспекции;
- квитанция об оплате госпошлины.
Если водитель продолжит управлять автомобилем с недействительными правами, ему грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.