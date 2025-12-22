Путин призвал страны СНГ работать над сохранением памяти об общей истории

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ вместе работать над сохранением памяти об общей истории и не допускать попыток ее фальсификации.
«Нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущению ее фальсификации», — сказал Путин в ходе неформального саммита СНГ.
Глава государства отметил, что нужно делать все, чтобы молодежь знала о героических подвигах отцов, дедов и прадедов, ценой неисчислимых жертв одержавших победу в Великой Отечественной войне.