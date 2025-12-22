Создан светящийся зонд для поиска противораковых молекул

«Прекрасные свойства этого зонда в сочетании с чувствительными биофизическими методиками открывают возможности для быстрого, точного и информативного скрининга соединений, позволяя выявлять факт и характер их взаимодействия с тубулином. Зонд позволяет не только детектировать взаимодействие тестируемых малых молекул с тубулином, но и классифицировать их по сайтам связывания», — пояснил соруководитель проекта, старший научный сотрудник кафедры биофизики физического факультета МГУ Никита Гудимчук, чьи слова приводятся в сообщении.