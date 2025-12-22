Ричмонд
ЦИК умеет проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова

Памфилова: ЦИК нашел способы проводить выборы в экстремальных условиях.

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. ЦИК России нашел способы и возможности, чтобы проводить выборы даже в экстремальных условиях, а не искать поводы их отменить, как это делает Украина, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Мы настолько много сейчас предложили способов и возможностей, которые позволяют нам для людей обеспечить безопасность, даже в таких (экстремальных — ред.) условиях. Их более чем достаточно для того, чтобы можно было проводить выборы, а не находить повод их отменять, как это делает Украина», — сказала Памфилова в подкасте «Мастерской новых медиа».

Она отметила, что ЦИК исходит из принципа безопасности, проводя выборы в приграничных районах и регионах с повышенным уровнем опасности.

«Система уже наработала достаточно много опыта, мы научились проводить выборы в экстремальных условиях, связываем это в том числе с проведением специальной военной операции, с учетом агрессии со стороны в виде терактов, прилетов со стороны недружественного теперь государства Украины», — подчеркнула глава ЦИК России.

