Вратарь омского «Авангарда» стал лучшим в амплуа по итогам недели КХЛ

В понедельник, 22 декабря, КХЛ озвучила итоги своей минувшей игровой недели. В результате Никита Серебряков из «Авангарда» признан за этот отрезок лучшим вратарем.
Вместе с командой он одержал две победы в трех матчах — с коэффициентом надежности 1,02. По воротам Никиты соперники нанесли 86 бросков, из которых он отразил 96,51%.
В матчах с «Нефтехимиком» (3:0) и «Локомотивом» (3:0) же наш голкипер сыграл на «ноль». В первом из данных матчей это был его первый «сухарь» в сезоне.
Ранее мы писали, что лучшим защитником игровой недели в КХЛ был признан капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.
Следующий матч у «Авангарда» дома 24 декабря против «Нефтехимика».