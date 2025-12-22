Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь омского «Авангарда» стал лучшим в амплуа по итогам недели КХЛ

В трех матчах у него два «сухаря».

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 22 декабря, КХЛ озвучила итоги своей минувшей игровой недели. В результате Никита Серебряков из «Авангарда» признан за этот отрезок лучшим вратарем.

Вместе с командой он одержал две победы в трех матчах — с коэффициентом надежности 1,02. По воротам Никиты соперники нанесли 86 бросков, из которых он отразил 96,51%.

В матчах с «Нефтехимиком» (3:0) и «Локомотивом» (3:0) же наш голкипер сыграл на «ноль». В первом из данных матчей это был его первый «сухарь» в сезоне.

Ранее мы писали, что лучшим защитником игровой недели в КХЛ был признан капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.

Следующий матч у «Авангарда» дома 24 декабря против «Нефтехимика».