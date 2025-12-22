МИА «Россия сегодня» почтила память фотокорреспондента Андрея Стенина

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, указом президента РФ Стенин был посмертно награжден орденом Мужества. В декабре 2014 года «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов. Двенадцатый международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве в понедельник.