МИА «Россия сегодня» почтила память фотокорреспондента Андрея Стенина

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Международная медиагруппа «Россия сегодня» почтила память фотокорреспондента Андрея Стенина в день его рождения.
Корзину цветов принесли на могилу Стенина на Троекуровском кладбище.
Стенин погиб в районе Донецка 6 августа 2014 года. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, указом президента РФ Стенин был посмертно награжден орденом Мужества. В декабре 2014 года «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов. Двенадцатый международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве в понедельник.