МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be my eyes, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», — ответили в пресс-службе на вопрос, применяет ли Роскомнадзор меры блокировки к Be my eyes.
Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что пользователи стали жаловаться на проблемы с доступом к сервису Be my eyes.
Be my eyes — это сервис для слабовидящих людей, который помогает ориентироваться в пространстве. Он был основан в 2015 году.