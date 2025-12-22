Ричмонд
Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be my eyes

РИА Новости: Роскомнадзор не заблокировал сервис для слабовидящих Be my eyes.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be my eyes, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», — ответили в пресс-службе на вопрос, применяет ли Роскомнадзор меры блокировки к Be my eyes.

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что пользователи стали жаловаться на проблемы с доступом к сервису Be my eyes.

Be my eyes — это сервис для слабовидящих людей, который помогает ориентироваться в пространстве. Он был основан в 2015 году.