В Mediascope рассказали, сколько россиян посмотрели «Итоги года» с Путиным

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Совмещенные прямую линию и итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов посмотрели более 16,3 миллиона россиян, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope.
Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму) на всех каналах составил 11,9% россиян, а доля (количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории) — 62,8%.
Всего программу на телевидении транслировали 10 каналов. По данным Mediascope, больше всего зрителей посмотрело трансляцию на телеканале «Россия 1» — более 5,2 миллиона человек (доля аудитории- 20,1%, рейтинг составил 3,8%) На Первом канале аудитория составила 4 миллиона, доля −15,7%, рейтинг — 3,0%.
Данные по прямой трансляции приведены за 19 декабря 2025 года по всей России по россиянам старше 4 лет, включая домашний и дачный просмотр.
Путин 19 декабря провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.