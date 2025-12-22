В Mediascope рассказали, сколько россиян посмотрели «Итоги года» с Путиным

Всего программу на телевидении транслировали 10 каналов. По данным Mediascope, больше всего зрителей посмотрело трансляцию на телеканале «Россия 1» — более 5,2 миллиона человек (доля аудитории- 20,1%, рейтинг составил 3,8%) На Первом канале аудитория составила 4 миллиона, доля −15,7%, рейтинг — 3,0%.