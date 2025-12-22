Ричмонд
В Mediascope рассказали, сколько россиян посмотрели «Итоги года» с Путиным

Mediascope: «Итоги года с Владимиром Путиным» посмотрели более 16,3 млн россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Совмещенные прямую линию и итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов посмотрели более 16,3 миллиона россиян, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope.

Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму) на всех каналах составил 11,9% россиян, а доля (количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории) — 62,8%.

Всего программу на телевидении транслировали 10 каналов. По данным Mediascope, больше всего зрителей посмотрело трансляцию на телеканале «Россия 1» — более 5,2 миллиона человек (доля аудитории- 20,1%, рейтинг составил 3,8%) На Первом канале аудитория составила 4 миллиона, доля −15,7%, рейтинг — 3,0%.

Данные по прямой трансляции приведены за 19 декабря 2025 года по всей России по россиянам старше 4 лет, включая домашний и дачный просмотр.

Путин 19 декабря провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.