СПЧ после встречи с Путиным получил более 300 обращений о помиловании

«После встречи президента с членами СПЧ, где озвучила тему помилования, получили больше 300 обращений. В них близкие просят помиловать человека, находящегося в колонии. Многие обращения очень трогательные, с рассказами о достоинствах и характере того, за кого просят», — написала член СПЧ в своем Telegram-канале.