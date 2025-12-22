СПЧ после встречи с Путиным получил более 300 обращений о помиловании

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Совет по развитию гражданского общества и правам человека после встречи с президентом России Владимиром Путиным получил более 300 обращений с просьбами о помиловании, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
«После встречи президента с членами СПЧ, где озвучила тему помилования, получили больше 300 обращений. В них близкие просят помиловать человека, находящегося в колонии. Многие обращения очень трогательные, с рассказами о достоинствах и характере того, за кого просят», — написала член СПЧ в своем Telegram-канале.
На встрече СПЧ с президентом Меркачева попросила Путина помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.